La modelo Valeria Piazza admitió que no se imaginó el revuelo que iba a causar al confesar que nunca había tomado quinua: “No pensé que el hecho de saber si he tomado o no quinua sea de interés nacional, pero agradezco el interés”, dijo en América Espectáculos. La modelo también aclaró que sí consume quinua, pero no en bebida: “Yo nunca dije que no comía quinua, ojo, yo dije que la comía en ensaladas, la comía también en guisos, pero que nunca la había tomado”. “Tú sabes cómo son los comentarios en redes sociales, además el video que grabamos con Edson es graciosísimo, su programa es un corte de chiste, entonces nos hemos divertido muchísimo, pero a veces cuando tú lees el titular, puedes pensar otra cosa, a veces salen los comentarios negativos”, acotó.