Vania Bludau no quiso confirmar si estará en el reality “Esto Es Guerra”, pero afirmó que sí se reunió con el productor Peter Fajardo. Los conductores de “En Boca de Todos” comenzaron a bromear de que, tal vez, Mario “no le daba permiso” de estar en EEG. “Ya le di permiso, ya”, dijo Irivarren vía telefónica, lo que provocó la molestia de Vania: “oye, tú no me tienes que dar permiso en absolutamente nada”. | América TV