Yahaira Plasencia apareció como conductora de Más Espectáculos este 11 de noviembre de 2022. Junto a ‘Choca’ Mandros, comentaron sobre la defensa que Johanna San Miguel hizo sobre el trabajo de los participantes de Esto es guerra. “Hay mucha gente que siempre comenta y se respeta, obviamente, porque hay opiniones que les gusta Esto es guerra y hay gente que no, pero yo he estado en Esto es guerra, y espero no lo recuerden, mi faceta como guerrera la verdad fue lamentable, no ganaba ni un juego, pero déjame decirte que yo siendo cantante, bailarina, yo en el escenario tengo mucha destreza física, mucho desgaste físico, créeme que esos juegos no los podía hacer, o sea, son juegos realmente para gente que se prepara, para gente que entrena, no es fácil, no es solamente armar vasitos, ojo, o sea, esas cosas que cargan, las pelotas, las cadenas, pesan horrible, eso demanda ejercicio, desgaste físico y todo lo demás”, dijo la ‘reina del totó’. Por su parte, ‘Choca’ Mandros aseguró que es un trabajo con mucho sacrificio: “Exacto, mucha gente a mí me critican por el hecho de defender a los guerreros por su trabajo, de verdad es un sacrificio, el sacrificio físico y una exposición como lo que le pasó a Jota, por eso yo creo que la ‘chata’ está en toda su razón de poder defender”.