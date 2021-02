El pequeñito Adrianito, de 4 años, padece de leucemia, necesita de donantes de plaqueta para poder continuar con su tratamiento. El padre del menor no se encuentra trabajando en estos momentos debido a la pandemia y necesita apoyo económico para solventar los gastos de la enfermedad de su niño. “En este momento no estoy trabajando. No tengo ingresos. (...) no recibo bono y mi señora tampoco”, expresó el hombre muy afligido. Para cualquier ayuda y donaciones para Adrianito, el teléfono de contacto es el 924 828 591. (Video: América TV).