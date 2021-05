La candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le preguntó a Pedro Castillo cuántas vacunas contra el COVID-19 aplicará al día de ser mandatario y cuál su plan para vacunar a todos los peruanos hasta fin de año. Castillo no respondió ninguna de las dos preguntas y se refirió a otros temas. Por ello, cuando Keiko Fujimori volvió a tomar la palabra, dijo: “El señor Castillo no me ha querido responder” y anunció cuántas vacunas ella aplicaría de ser presidenta.