César Fasabi, el hombre que se grabó anunciado que quemaría la casa de su expareja en Jicamarca se pronunció tras su acto delictivo. “El incendio ha sido porque yo he querido matarme, porque no me deja ver a mis hijos (...) ahora me llegó una demanda de que ya no puedo verlos”, dijo al programa ‘Domingo al Día’. Sin embargo, minimizó las consecuencias de sus actos. “¿Perjudicado? ¿en qué forma? La ropa, se le puede comprar... el daño psicológico (a mis hijos) me siento mal por eso”. | VIDEO: América TV