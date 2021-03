“Ha querido matarme (...) no es justo que me deje así y que me digan que ya lo soltaron”, dijo entre lágrimas Sara, quien salvó de morir tras el ataque de su expareja Jimy Benavente. El sujeto la apuñaló en el rostro, el pecho y la espalda cuando dormía luego de que ella terminara la relación. El intento de feminicidio ocurrió frente a su hija de 7 años de edad. Aunque él se entregó en una comisaría del Rímac, las autoridades lo dejaron libre. | VIDEO: América TV