Un hombre empujó a su pareja por las escaleras de un edificio ubicado en el distrito de Santa Anita. América Noticias informó que el sujeto fue detenido en un taller textil, donde ocultaba a su pareja de sus familiares. “Yo no la empujé [...] no la he empujado yo”, aseguró el sujeto pese a las imágenes de las cámaras de seguridad. Fuente: América Televisión