Este lunes, Yahaira Placencia promocionará su tema ‘Ulala’ en Esto Es Guerra y se reencontrará con su 'exrival’ Rosángela Espinoza. “Bueno, si me gusta la canción bailo”, dijo Espinoza sobre la cantante. Además criticó los retoques que se hizo la salsera en los labios: “Ella se está copiando mis labios carnosos y naturales. Yo no me retocaría lo labios. Solo me hice la nariz, ¿ponerme labios?, no pues...”, comentó | América Espectáculos