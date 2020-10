Samahara Lobatón se animó a contar cómo fue el nacimiento de su bebé Xianna. “Me dolía todo, no tenía echa mi maleta, quería morirme...”, confesó en su cuenta de Instagram. Además, explicó por qué no quiere mostrar el rostro de su primogénita: “quiero dejar su carita para nuestra intimidad, no quiero exponerla para nada, pero es preciosa”.