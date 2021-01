Tania Huárac, la joven que fue atropellada por la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, continúa internada en el hospital Casimiro Ulloa. “No me puedo mover, me tienen que mover, me tienen que bañar”, contó a América Noticias. La joven tiene múltiples fracturas y podría quedar postrada en cama por un año, según el diagnóstico médico. Ella y su madre denuncian que la exministra no se hace responsable: “que acepte su responsabilidad, pido justicia”. | América TV