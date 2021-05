Luego de que Jota Benz no descartara la posibilidad de besarse con Tula Rodríguez en la telenovela ‘Los Huamantanga’, siempre y cuando haya bono de por medio, la conductora de “En Boca de Todos” no se quedó atrás y dijo que ella también lo haría pero con una condición: “Si no tengo que chapar con él, cobraría el triple, porque Angie me va dejar desgreñada”.