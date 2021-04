La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, se sinceró a través de Instagram y respondió si se casaría de nuevo tras quedar viuda. Ella no se cierra a esa idea, pero tampoco está segura si se vuelva a enamorar. “No le voy a cerrar la puerta a nada. No sé si me vuelva a enamorar, a casar. Si pasa, pasa, por ahora no”, respondió tras la curiosidad de sus seguidores.