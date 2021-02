Durante uno de los juegos de “Esto Es Guerra”, Yahaira Plasencia tuvo que adivinar la palabra que tenía en el cartel que cargaba, pero que no podía ver. Se trataba de un animal y era la “foca”. Yaco Eskenazi, quien tenía que ayudarla a adivinar, fue al grano y le recordó a Jefferson Farfán. “Tu ex tiene un apodo y es”, le dijo, a lo que la reina del totó no se negó a decir: “la foca, foquita”.