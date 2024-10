A solo dos meses de que se inaugure el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, la Defensoría del Pueblo advirtió que existen una serie de falencias en los nuevos accesos y recomendó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se mantenga operativa su actual entrada, ubicada en la avenida Elmer Faucett.

Según José Luis Agüero, administrador adjunto estatal del órgano defensorial, el ingreso al terminal ahora sería a través de la avenida Morales Duárez, lo que complicaría a quienes vienen desde la zona norte y este pues tendrían que tomar un ruta con mayor congestión.

“Los planes de desvíos no son oportunos porque de todas maneras deben entrar a la avenida Faucett para ingresar por Morales Duárez. No nos oponemos a que se abra acceso por esta avenida, sino que aquellas personas que puedan entrar por Faucett también lo hagan”, declaró en Canal N.

Además, indicó, para el ingreso de los autos se ha instalado un puente modular provisional que “no podría soportar el intenso tráfico” previsto.

Barrera. A estos problemas se suma la falta de acceso peatonal. Agüero advirtió que el plan del MTC contempla a quienes se trasladan en autos particulares o taxis, pero no a peatones o quienes vienen en transporte público.

“Las personas que no tienen vehículo, cómo van a llegar aquí si no hay transporte público. Es más, no hay acceso para ingresos o salidas caminando”, señaló.

En la zona no se observa señalización y hay zonas inseguras que, ante la congestión, los delincuentes pueden aprovechar para robar.

OJO AL DATO. En redes sociales, los ciudadanos rechazaron el nuevo ingreso debido a la gran congestión que esto provocaría.