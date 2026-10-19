Entre homenajes de autoridades, alfombras florales y un mar morado, el Señor de los Milagros volvió a congregar ayer domingo a miles de fieles en su segundo recorrido procesional del año por las calles del Centro Histórico de Lima.

Esta vez, las plegarias de quienes acompañaron el anda tuvieron un pedido especial: la recuperación del papa León XIV, quien atraviesa un delicado momento de salud tras ser diagnosticado con cáncer pulmonar y sometido a una cirugía.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, dedicó la misa por el inicio de esta jornada procesional a la recuperación del santo padre, agradeciendo al Cristo de Pachacamilla por su salud y expresando su deseo de que pueda restablecerse pronto.

Segunda salida del la imagen del Señor de los Milagros es acompañada por miles de fieles en el Centro Histórico de Lima. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

“Hoy día damos gracias a Dios por su vida y dedicamos esta misa a que se vaya recuperando poco a poco”, manifestó durante la homilía. También expresó su esperanza de que el pontífice pueda visitar próximamente el Perú, como lo tiene programado en noviembre.

TRAYECTO. Entre la multitud de creyentes, la sagrada imagen partió desde la Iglesia Nazarenas, en la avenida Tacna, hacia los jirón Ica y, luego, el Jirón de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor, que fue adornada para recibirlo por coloridas alfombras florales.

Flores, granos, aserrín y hojas naturales dieron forma a esta decoración, organizada por la Municipalidad de Lima y cuya elaboración comenzó el sábado y se prolongó hasta la madrugada de ayer.

Después de cuatro décadas, el anda ingresó a Palacio de Gobierno y en el Patio de Honor, la presidenta Keiko Fujimori y algunos ministros le rindieron tributo con arreglos florales, diseñados con los colores de la bandera peruana y un escudo floral del país.

La procesión continuó con homenajes en el Palacio Arzobispal y el Congreso de la República. A cada paso, las plegarias se multiplicaban: por los enfermos, las familias y quienes necesitan una señal de esperanza en medio de las dificultades. El recorrido acabó con su llegada a la iglesia de la Vigen del Carmen, en Barrios Altos.

Muchos fieles, adultos mayores, algunos en sillas de ruedas, llegaron al Centro de Lima para elevar sus plegarias al Señor de los Milagros.

HOY. El Cristo de Pachacamilla visitará hoy a pacientes de hospitales, como el Guillermo Almenara, donde lo esperarán las pacientes Anita, Rosa y Elida, quienes aguardan con la esperanza de recibir consuelo en medio de sus días difíciles. Luego regresará a Las Nazarenas.

5 recorridos hará el señor de los Milagros. Al de hoy, que es el tercero, se suman el del 28 de octubre y 1 de noviembre.

OJO AL DATO. Ante el intenso calor, las autoridades pidieron a los fieles acudir con gorros de ala ancha, ropa clara y bloqueador.