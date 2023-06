Desesperados están los familiares de la auxiliar de educación, Nataly Salomé Alarcón Rodríguez (34), quien está desaparecida junto a sus tres hijos de 3, 5 y 8 años, respectivamente, desde el último 5 de junio. El padre de la mujer, Luis Alarcón, sospecha de su exyerno.

El también abuelo de los niños denunció la desaparición en la comisaría Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo. Él dijo que vio a su hija y a sus nietos el 31 de mayo. Al día siguiente, la llamó -porque siempre se comunicaban- y el celular de su hija estaba apagado. Los buscó en su casa, en el distrito mencionado, por días seguidos y no los pudo ubicar.

Nataly se separó del padre de sus hijos, César Carrillo, en enero pasado tras denunciarlo por violencia física y psicológica. Su desaparición coincidió con la fecha de lectura de sentencia contra el presunto agresor que fue notificado por el Poder Judicial, contó Luis Alarcón.

Agregó que le extraña que su exyerno no se preocupe ni por ubicar a sus hijos. “Lo que me llama la atención es que ahora me diga: ‘Don Luis, no haga nada, la Policía siempre lo alarga, exagera. Hay que esperar que ella regrese’”, contó.

Denuncias por desaparición de mujeres son más de 3 mil

Al igual que Nataly, entre enero y abril de este año se ha denunciado ante la Policía la desaparición de 3406 mujeres de diferentes edades, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped). Significa que al día se reportan 28 desaparecidas.

Lima concentra la mayoría de denuncias con 1146 y le siguen Junín (198), Cusco (197) y Arequipa (196).

En el mismo periodo, además, solo fueron ubicadas 1902 mujeres, es decir 4 de cada 10 permanecen aún con paradero desconocido.

La Defensoría del Pueblo alertó que la desaparición de mujeres es una forma de violencia “a menudo vinculada a delitos como feminicidio, trata de personas, violencia sexual, etc.”

Esto se condice con la realidad pues, de acuerdo a la institución, de enero a abril hubo 57 feminicidios y en 17 casos las víctimas, que representan casi el 30 %, habían sido reportadas como desaparecidas previamente.

