En lo que va del año, el dengue ha dejado 81 fallecidos en el Perú, entre ellos 28 menores de edad, y acumula 76 mil 784 contagios, según la sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Estos decesos superan de lejos a los 51 registrados en el mismo periodo del año 2025, por lo que la letalidad aumentó 59 %. Además, Lambayeque, San Martín y Piura acumulan más víctimas, sobre todo niños y adolescentes.

El avance de esta enfermedad, que transmite el mosquito Aedes aegypti, genera preocupación ante el fenómeno El Niño Costero en curso, debido a que las condiciones de calor y humedad pueden favorecer la reproducción del zancudo

CUIDADOS. Aunque algunos pacientes pueden recuperarse con cuidados y seguimiento médico ambulatorio, otros requieren atención inmediata, por lo que es importante mantenerse atentos a la evolución de la enfermedad, señaló la doctora Cynthia Salcedo de La Positiva Seguros.

“El cuidado de una persona con dengue no termina cuando disminuye la fiebre”, refirió.

En esa línea, detalló que se debe buscar atención médica desde los primeros síntomas, evitar la automedicación, mantener la hidratación y vigilar señales de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de nariz o encías y somnolencia inusual.

Además, el Ministerio de Salud El Minsa recomienda adoptar medidas para reducir el riesgo de enfermar, como eliminar el agua acumulada en recipientes, tapar los depósitos de agua y mantener limpios los espacios de la vivienda.

Esto ayuda a que no se formen criaderos del zancudo. También usar arena o aserrín en floreros, eliminar objetos en desuso como llantas o baldes y evitar empozamientos en canaletas. Además, la fumigación en los hogares contra el mosquito transmisor es importante.

OJO AL DATO. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el posible aumento de casos de dengue y chikungunya en Sudamérica.