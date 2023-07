Un joven de 17 años se salvó de morir, luego de que un automóvil cayera sobre su casa, ubicada en la quinta etapa del asentamiento humano Juan Pablo II, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) en Lima.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., cuando un vehículo negro con la placa D8N - 560 se desplomó desde una altura de 150 metros y se estrelló directamente en medio de la sala de la vivienda. El automóvil estaba estacionado en una vía elevada, y al parecer, no tenía el freno de mano activado.

Por suerte, en ese momento, el menor de edad se encontraba descansando en el sofá de la sala, según lo afirmado por su padre. Este último destacó que si el adolescente hubiera estado en su habitación en ese instante, probablemente habría perdido la vida, ya que esa parte de la casa quedó completamente devastada debido al impacto del vehículo.

“Mi hijo fue llevado al hospital, no sé como está, no me han informado. Estaba durmiendo en el sofá, si lo hubiera hecho en su cama, prácticamente no hubiese estado mi hijo”, indicó Romel Castillo Huamán, padre del menor de edad, a Canal N.