El Perú prepara un recibimiento por todo lo alto para el papa León XIV. Dos aviones de combate de la Fuerza Aérea escoltarán al santo padre desde el momento en que ingrese al espacio aéreo nacional, como parte del despliegue de seguridad para su visita.

Así lo confirmó Jesús Alzamora, asesor ad honorem del Ministerio de Defensa, quien también anunció que el pontífice contará con un avión acondicionado como clínica, completamente equipado para atender cualquier emergencia médica durante sus desplazamientos.

Tras aterrizar en el Grupo Aéreo N.° 8, en Lima, este miércoles 11 de noviembre, el papa se trasladará a Palacio de Gobierno para cumplir una visita oficial. Luego acudirá al Gran Teatro de Lima, donde se reunirá con autoridades y representantes del cuerpo diplomático, antes de dirigirse a la Nunciatura Apostólica.

Alzamora precisó que las Fuerzas Armadas acompañarán el recorrido y brindarán respaldo al operativo de seguridad encabezado por la Policía Nacional.

ENCUENTROS. Mientras tanto, en Cusco también se alistan para recibir al líder de la Iglesia católica. EsSalud desplegará un dispositivo médico especial que incluirá dos ambulancias de alta complejidad, una de tipo II y otra de tipo III, además de profesionales de salud y puntos estratégicos de atención.

El servicio estará preparado para asistir al papa, su comitiva y a los miles de fieles que participarán en las actividades programadas en la Ciudad Imperial.

Por otro lado, los jóvenes tendrán la oportunidad de encontrarse con León XIV en una vigilia de oración que se realizará este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Las entradas gratuitas estarán disponibles desde el mediodía de este lunes 9 de noviembre a través de Teleticket.

El padre Juan Bytton informó que podrán participar personas de entre 16 y 35 años, sin importar si pertenecen o no a una parroquia o movimiento religioso.

Sin embargo, quienes pretendan asegurar un lugar haciendo guardia desde la noche anterior tendrán que cambiar de planes.

La Municipalidad de Lima anunció que no permitirá instalar carpas ni acampar en los alrededores del Estadio Nacional para esperar el ingreso a la actividad prevista para el jueves 12 de noviembre.

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña, informó que las puertas del recinto deportivo se abrirán a las 11 de la mañana.

“Aquí no habrá campamento para la gente que pueda esperar para entrar al día siguiente ni nada. Simplemente vengan con tranquilidad, que todos van a tener el acceso facilitado”, señaló.

OJO AL DATO. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, esta semana empezarán a llegar fieles del extranjero.