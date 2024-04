Edda Mora (61) es economista, pero tiene corazón de artesana. Siendo una niña aprendió a bordar en el colegio María Auxiliadora de Huancayo. Cuenta al diario OJO que en el 2012 usaba blusas que diseñaba y que a la gente les encantaba. Por ello, junto con la vecina que le confeccionaba las prendas, concibió una idea de negocio que se concretó en enero del 2013. Así nació Blusones Andinos.

¿Qué productos vende?

En prendas, blusas, pañuelos, vestidos, pantalones y túnicas sublimadas o estampadas con la iconografía de culturas peruanas como Moche, Chimú, Inca, etc. Usamos telas como tocuyo, lino, poliéster, coreana, entre otras. En souvenirs de artesanía, tenemos tazas de cerámica o enlozadas, termos y tomatodos.

¿Cómo obtienen la iconografía?

Yo pongo la pauta con el bagaje que recibo de mis viajes y con el equipo visitamos museos para nutrirnos de nuestra historia y culturas inca y precolombina. Así desarrollamos ideas para nuestros diseños.

¿Cómo se conforma el equipo de trabajo?

Somos cinco. Yo soy la gerente propietaria. Las otras cuatro personas se encargan de la contabilidad, publicidad, redes sociales y pedidos. Tercerizamos la confección de las prendas y elaboración de artesanías. Trabajamos con talleres. Entregamos el boceto y la tela para las prendas y los diseños para las tazas, termos y tomatodos.

¿Qué distingue a sus productos de otros similares?

Estamos en innovación todo el tiempo. Vemos lo que hay y no hay en el mercado. En base a ello desarrollamos productos con nuestra cultura milenaria. Hacemos artesanías y prendas maravillosas, elegantes, bien hechas, no muy caras y que son una alternativa para la moda casual. Ofrecemos productos de calidad, bonitos y que nos identifican como peruanos.

¿Qué satisfacciones le da su negocio?

Dar trabajo a personas con familia. Con la tercerización se da trabajo a otros emprendimientos y crecemos juntos. Tengo la satisfacción de que los comentarios de mis clientes acerca de nuestros productos siempre son favorables. Este negocio me ha servido para mi desarrollo profesional porque me ha permitido conocer a otros emprendedores y capacitarme en nuevas tecnologías.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Edda Mora Gago.

Tengo: 61 años.

Estudié: Economía.

Centro de estudios: Universidad Ricardo Palma.

Una frase que me gusta: “El que no arriesga, no gana”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Levantar un emprendimiento es full pasión. Si la tienes debes seguir adelante”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @blusonesandinos y en Facebook: BLUSONES ANDINOS.