Las empresas concesionarias del Corredor Morado informaron que a partir del 1 de mayo sus unidades dejarían de operar en el corredor complementario Próceres - Abancay - Brasil debido a los incumplimientos del contrato por parte de la Autoridad del Transporte de Lima (ATU) para Lima y Callao.

A través de un comunicado, indicaron que la ATU no ha retirado el transporte informal, ni realizado las mejoras planteadas por los concesionarios. Tampoco ha fiscalizado el recorrido autorizado de las rutas ni los carriles exclusivos con los que cuenta el Corredor Morado, los cuales son invadidos por autos, combis, mototaxis, motolineales y transporte informal.

Asimismo, precisaron que la ATU tampoco ha pagado la compensación por el cierre de vías a causa de las protestas sociales.

Las empresas concesionarias del Corredor Morado informaron que a partir del 1 de mayo no aseguran la continuidad del servicio de transporte urbano en el corredor complementario, Próceres - Abancay - Brasil. ►https://t.co/Sik9ZmrcPT pic.twitter.com/plJN2SqqQv — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 21, 2023

Falta de pagos

Gerardo Hermosa, presidente de la Junta del Corredor Morado, reveló que el último jueves 20 de abril, 25 buses del Corredor Morado dejaron de operar por falta de pago.

“El proveedor ya no cree que la autoridad vaya a resolver los problemas de transporte y los incumplimientos contractuales que viene realizando durante el año. Nosotros tampoco ya no creemos. Nosotros estamos evaluando cómo vamos a hacer desde el 1 de mayo, si dejamos de prestar servicio o no”, indicó en diálogo a Buenos Días Perú.

“Esta falta de pago es porque no cubrimos los costos operativos, no es porque no queramos pagar los buses. No dan los flujos y la autoridad lo sabe. Trimestralmente nosotros le damos los estados financieros desde hace seis años y prácticamente no hacen nada”, aseveró.

Asimismo, señaló que el transporte informal sigue ganando terreno. “Siguen recibiendo unidades informales, han creado empresas. Vamos a la ATU a decirles que por favor retiren a estas empresas informales y nos dicen que no pueden hacerlo”.

“En el 2020 éramos cuatro operadores, prácticamente ahora quedamos dos nada más y estamos próximos a caer si la ATU sigue en ese camino. Antes teníamos 280 buses ahora tenemos 150 y esto lamentablemente se va a ir disminuyendo. La ATU viene quebrando a las empresas sin hacer nada”, puntualizó.