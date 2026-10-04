El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, fue el primero en emitir su voto durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego de iniciar la jornada con un desayuno junto a simpatizantes en la zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

Lo hizo en el Colegio de la Inmaculada, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, donde es alcalde y, en el trayecto recibió el respaldo de sus vecinos.

Antes de dirigirse a su local de votación, Bruce se mostró optimista respecto a los resultados y aseguró que su partido cuenta con un “ejército de personeros” para vigilar las mesas durante el proceso.

Durante sus declaraciones, el también alcalde de Surco volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido antes de los comicios quién recibiría las credenciales de la próxima autoridad municipal de Lima en el caso relacionado con la candidatura de Renovación Popular.

“Yo realmente estoy decepcionado del accionar del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (...) ojalá que él no tenga más un cargo de responsabilidad porque como servidor público no tiene ninguna voluntad de respetar la Constitución de la República, por lo tanto es una persona que no debe ejercer cargo público alguno y deberá explicar por qué ha sido tan cobarde”

Bruce consideró que esta situación genera incertidumbre entre los electores y calificó de irregular que la definición no se haya producido antes de la jornada.