Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, realizó su tradicional desayuno electoral en el sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, antes de acudir a emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El postulante explicó que eligió esta zona para acercarse a la realidad de los sectores periféricos de la capital y conocer sus principales necesidades.

Bruce llamó a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que votan por primera vez, a participar en esta jornada electoral y cumplir con su deber. Además dijo que la elección de nuevas autoridades representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los limeños.

El candidato también protagonizó un curioso momento cuando un pequeño perro se acercó hasta la mesa donde desayunaba con sus acompañantes. Al percatarse del animal, Bruce pidió comida y se levantó para darle algunos alimentos, escena que fue captada por las cámaras presentes en el lugar.

Durante el desayuno electoral de Carlos Bruce, un perrito se convirtió en protagonista.

Francis Allison visita tumbas de sus padres

Francis Allison, candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, inició su jornada electoral con un desayuno junto a vecinos de El Mirador Eterno, en Villa María del Triunfo. El postulante llegó acompañado de su esposa, Carla, y sus hijos para compartir con personas que, según explicó, lo acompañaron durante la campaña.

Durante el encuentro, el candidato calificó a El Mirador Eterno como parte de la “Lima Invisible”, en referencia a sectores periféricos que, según sostuvo, no reciben suficiente atención del Estado ni de la Municipalidad de Lima.

Tras el desayuno, el candidato tenía previsto acudir al cementerio Jardines de la Paz para visitar las tumbas de sus padres y posteriormente esperar los resultados de la jornada electoral junto a su familia.

Antes de continuar con sus actividades, llamó a los ciudadanos a participar en los comicios y elegir libremente a la persona que consideren más adecuada para dirigir la capital.

Francis Allison acudió a Villa María del Triunfo para desayunar con vecinos que lo acompañaron durante la campaña. (Foto: Captura / Latina Noticias)

“Porky” pidió estar atentos a jornada electoral

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, también participó en un desayuno junto a simpatizantes y miembros de su partido en San Juan de Miraflores. El exalcalde de Lima llegó alrededor de las 8 de la mañana a la cancha deportiva La Bombonera, donde compartió la tradicional actividad previa a los comicios.

El menú incluyó caldo de mote y pan. El lugar no fue escogido al azar, pues el líder de Renovación Popular ya había realizado allí su desayuno durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desayuna previo a la votaciones. (Fotos: César Campos/@photo.gec)

Antes de continuar con sus actividades y acudir a votar, López Aliaga llamó a sus simpatizantes a estar atentos al desarrollo de la jornada electoral.