El Perú dio un paso importante en el reconocimiento de sus perros originarios. El chaku andino, también conocido como chaku cusqueño o “chapito”, obtuvo la aprobación unánime de la Federación Canina Americana (Fecam) para ser reconocido como raza oficial.

Tras una solicitud presentada por la Asociación Canófila Peruana-Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), durante la asamblea anual realizada en Guadalajara, en México, se reconoció a este perrito que no solo destaca por su origen andino, sino también por su importante labor en el campo.

Durante generaciones, el chaku andino acompaña a familias ganaderas de las zonas altoandinas, sobre todo de Cusco y Puno, donde ayuda a conducir y pastorear animales como ovejas y alpacas, y a proteger los rebaños frente a posibles amenazas.

DETALLES. Jaime Rodríguez, presidente de la ACP-UCPE y quien presentó los resultados de una década de investigaciones, detalló que los ejemplares de esta raza destacan por su doble pelaje que lo protege de las bajas temperaturas y se han encontrado en varias localidades ubicadas por encima de los 3500 metros sobre el nivel del mar.

Señaló que hay de tamaños pequeño, mediano y grande, y se caracterizan por ser vigilantes, activos y protectores. “Nosotros conseguimos ya, como peruanos, tener tres razas reconocidas a nivel mundial”, señaló refiriéndose también al perro sin pelo y al pastor chiribaya.

Tras su reconocimiento, se proyectan campañas de identificación y registro de los perros que cumplan con los rasgos del chaku andino.

OJO AL DATO. Perú obtuvo la sede de la próxima asamblea anual de representantes de la Federación Canina Americana en el 2027.