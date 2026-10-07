Los conciertos del grupo coreano BTS en Lima generarán restricciones temporales en el tránsito alrededor del Estadio San Marcos.

Las medidas se aplicarán los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche, para facilitar el desplazamiento de los miles de asistentes a los recitales.

Entre las principales vías cerradas estará la avenida Venezuela, en el tramo comprendido entre la avenida Tingo María y el límite con el Callao.

CAMPUS. También se restringirá el tránsito en la avenida Germán Amézaga, desde Venezuela hasta la avenida Óscar R. Benavides, además de la avenida Universitaria en el sector próximo al campus universitario.

Para quienes se movilicen de oeste a este, con dirección hacia Lima, la ruta alterna será la avenida De los Precursores y luego la avenida La Mar. En sentido contrario, de este a oeste hacia el Callao, los conductores deberán utilizar la avenida Óscar R. Benavides.

En los desplazamientos de norte a sur se podrá tomar la avenida Tingo María y continuar por la avenida Mariano Cornejo. Para quienes circulen de sur a norte, la alternativa será seguir por Mariano Cornejo y luego tomar Tingo María, según las rutas establecidas por la comuna.

Se contempla un despliegue de más de mil agentes municipales en cada fecha, distribuidos en labores de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y ordenamiento de espacios públicos.

Las autoridades reforzarán además el control frente al comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas.

Fans que acampaban fueron desalojadas anoche.

Anoche la Policía desalojó a las fans que estaban acampando, pero inmediatamente se formó la cola de ingreso al estadio.