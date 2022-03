El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, señaló este martes que el ministro de Salud, Hernán Condori, no le da importancia a la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) y la inoculación de otras enfermedades. Además, advirtió que no hay presupuesto para contratar más brigadas de inoculación.

“No se están solucionando los problemas de fondo en la salud, el avance de la vacunación que debe ser todos los días desde las 7 a.m., los niños ya van a empezar clases (12% con dos dosis), y no solamente es eso, las otras vacunas tampoco se han cumplido, la muerte materna el año pasado ha sido mayor, las personas mayores de 60 años tampoco son vacunadas contra la influenza, la neumonía. Parece que el ministro no le da importancia, ni siquiera a la vacunación, y eso es realmente preocupante. La única garantía para que la población esté protegida es la vacuna”, señaló Urquizo en diálogo a RPP Noticias.

Añadió que hay una necesidad de seis mil brigadistas para continuar con la vacunación a nivel nacional, sin embargo, solo hay dos mil. “Faltan 4 mil, no hay presupuesto, hay interferencias del mismo ministerio, hay desaliento. Cuando hay desaliento en una epidemia realmente el peligro de la salud, de la muerte, está cantado y parece que el ministro no se da cuenta. Cree que es un enfrentamiento porque él es de provincia y no tiene nada que ver con eso”, aseveró.

SOBRE MAFIAS

Respecto a las declaraciones del ministro Condori sobre que existe una mafia dentro del Minsa que está detrás de su pedido de salida del sector, el decano del CMP señaló que no tiene conocimiento de lo dicho por el titular del Minsa.

“No, en absoluto. Si hubiera mafias yo lo denuncio, que abran proceso de investigación. Pero no puedo decir que hay una mafia. En tres semanas él descubre lo que muchos ministros que han estado por meses no se han dado cuenta. Realmente es dar noticias para distraernos, es por esa razón que el ministro está buscando profesionales no médicos que lo apoyen, como son los tecnólogos”, señaló.

Además, Urquizo indicó que desde las 6 a.m. un grupo de tecnólogos, alentado por el ministro Condori, está en la puerta del Ministerio de Salud brindándole su respaldo. “Se está liando con sectores que realmente no son médicos, que se hacen pasar por médicos, como las obstetrices, los tecnólogos”.

Tecnólogos médicos realizan plantón en los exteriores del ministerio de salud. Foto: César Campos/GEC

“Habla de mafias distrayendo cuando debería preocuparse en dar más presupuesto, contratar o pagar horas extras, contratar personal en provincias, no hay enfermeras. Ya se aprobó la doble percepción, pero no se está reglamentando. Está preocupado en otras cosas y no en salvar vidas”, puntualizó.

