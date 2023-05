El congresista Edgar Tello, de la bancada Bloque Magisterial, fue denunciado por una trabajadora del Congreso por presuntamente haber recortado el sueldo de su personal. También se reveló que pidió 8 mil dólares a la Oficina Económica y Cultural de Taipei para la compra de ollas, cocinas y cucharones.

Punto Final recogió el testimonio de una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, grupo que preside Tello. Esta persona dijo que se negó al recorte de su sueldo.

Al parecer, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, dijo al dominical.

También señaló un intento de despido el pasado 8 de mayo, pero no se concretó por su condición de embarazada. Sin embargo, se le bajó el nivel jerárquico y el sueldo.

La ex asesora parlamentaria contó que Tello obliga a los trabajadores de la comisión a comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego dona a comedores populares.

De lado, dos extrabajadores parlamentarios también señalaron a “Punto Final” que Tello les descuenta el sueldo a todo el personal de su despacho.

El programa informó que el congresista Tello solicitó una donación de US$8 mil a la Oficina Económica y Cultural de Taipei para la compra de ollas, cocinas y cucharones.

Tello dijo que realiza “gestiones para poder atender a la población. [...] Hay instituciones que nos facilitan de las obras sociales que hacemos, embajadas también”. Esto contradice al reglamento de Ética del Congreso, pues se indica que los legisladores tienen prohibido recibir donaciones.