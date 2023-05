Los congresistas Edwin Martínez (Acción Popular) y José Soto (Renovación Popular) criticaron duramente al informe que emitió este miércoles, 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a las manifestaciones sociales contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

“Son conclusiones netamente ideologizadas, no claras ni de acuerdo a la realidad. Hablamos de racismo y me parece increíble que, en un mundo contemporáneo, sigamos pensando de racismo en el Perú. No creo y no concibo que alguien vaya a racear a otra persona, se habla de cholos y terroristas, pero ellos no han estado presentes”, señaló Martínez a Canal N.

Martínez consideró que el informe de la CIDH es una “visión parcial y muy genérica de los hechos” porque el documento no considera “la violencia a la que estuvieron sujetas muchas personas que fueron impedidas de, por ejemplo, trabajar o las ambulancias que no pasaron (y donde murieron personas)”.

El congresista también calificó a este informe de “tóxico” y reiteró que debió considerarse que “no es legal tomar aeropuertos”.

“Esto es lo más tóxico que puedo percibir de un informe de la Comisión de los Derechos Humanos. Ellos siguen incendiando, no solamente la mente y corazón de los peruanos, sino de toda Sudamérica y el mundo”, finalizó Martínez.

“Informe sesgado”

El legislador por Renovación Popular, José Cueto, fue crítico al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Consideró que el informe está “sesgado”, pues no menciona que “hubo gente metida para generar actos de violencia, como la toma de aeropuertos”.

“Ahí no dicen nada (…) está sesgado el informe que van a tratar de hacerlo vinculante y espero que el Gobierno no lo haga vinculante, sino orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden que no han hecho otra cosa que tratar de contener esta horda de violencia en la zona sur. Ni comparto para nada este tipo de inclinación que tiene esta institución”, declaró a Canal N.