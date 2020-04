Los vecinos que viven en los alrededores del Hospital Negreiros, en el Callao, piden que reubiquen los toldos que instaló el mencionado nosocomio para realizar pruebas de descarte de coronavirus (COVID-19) a las personas con posibles síntomas de esta enfermedad, según informó el programa “Tengo algo que decirte”.

De acuerdo con el mencionado programa, los vecinos denuncian que las personas llegan y se ubican en los toldos, pero dejan todo tipo de residuos sólidos como mascarillas, guantes, entre otros objetos en las calles.

Además, estas personas asisten y no todos se ubican en toldos, algunos de ellos se sientan en las veredas de los inmuebles colindante al Hospital Negreiros.

“Ellos vienen, dejan todo botado y esto puede ser un foco infeccioso para nosotros. Hemos tenido una reunión con los representantes del hospital, pero no cumplen su palabra. Nosotros pedimos que reubiquen esos toldos. Mira (señala) todos ellos han llegado porque presentan síntomas y están sentados en esa vereda y ahí está mi casa”, indicó uno de los vecinos al programa.

Respuesta de EsSalud

La gerente de la Red de Servicios Prestacionales Nivel I y II de EsSalud, Karim Contreras, aseguró que se llevó una reunión con los vecinos para darles tranquilidad y explicó que no se puede reubicar los toldos.

“Hace dos días, nos reunimos con la junta vecinal, nos reunimos con el gerente general de Salud de la Municipalidad del Callao, el director del hospital y yo como red de EsSalud, y les explicamos que la atención para los posibles pacientes con COVID-19 debe ser por ese lado, no podemos trasladarlos a la puerta principal, porque ahí atendemos pacientes no COVID-19 y ellos [los vecinos] entendieron”, detalló al referido programa.

Asimismo, enfatizó que serenos y personal de limpieza de la Municipalidad del Callao llegan al lugar para poner el orden y desinfectar constantemente la zona. Sin embargo, considera que también depende de la actitud de cada paciente que asiste para someterse a la prueba de descarte.

“Todos los días la Municipalidad del Callao desinfecta, todos los días llega el carro de recojo de basura. Además, está el serenazgo en permanencia con nosotros. Hemos articulado con la municipalidad para que se les brinde esa facilidad a los vecinos”, sostuvo.

“Pero el paciente debe saber que solo debe asistir cuando se requiere, no cuando tengan dudas, no deben exponerse y llegar al hospital porque para eso hay canales. Si cree que tiene la enfermedad, entonces llama para que no se exponga. Hay falta de educación, pero hay que saber que el virus no está en el ambiente, eso ya lo dijeron los especialistas”, añadió.

Por último, indicó que está coordinando con el Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar la presencia de agentes policiales y ayuden a poner orden en el lugar.

“Estamos tratando de articular con la Policía y con el Ejército para que nos apoyen, porque los pacientes no deben de cruzar al frente (donde viven los vecinos). Las fuerzas del orden deben ser respetadas, aún no tenemos respuesta de la Policía, estamos solicitando su apoyo para que las personas respeten”, finalizó.

