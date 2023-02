El 22° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra los sicarios que asesinaron a Israel San Román, ‘La Tota’, y su familia, en el distrito de San Miguel.

#LoÚltimo 22 Juzgado de Investigación Preparatoria de la @CSJdeLima declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra José Presiado Alegría y otros, investigados por el asesinato de Israel San Román y su familia en el distrito de San Miguel. pic.twitter.com/3KWGOld0qA — CSJ de Lima (@CSJdeLima) February 22, 2023

Los investigados en este crimen son Fabricio Michell Vera Díaz (27), alias ‘Bicho’, José Henry Presiado Alegría (18), alias ‘Josesito’, Miguel Ángel Estrada Tufiño (47) y José Carlos Solari Pozo (24).

‘La Tota’ sospechó su muerte

Según un reportaje de Punto Final, Israel San Román grabó un mensaje una semana antes del atentado. En el audio se escucha lo siguiente: “Buenos días, me he enterado que ‘Loco Franco’ ha salido, no se bien si con comparecencia restringida o todavía está en investigación... Estoy camino a poner mis garantías personales a la prefectura”.

El dominical también reveló unos videos donde se aprecian los momentos previos y post asesinato de ‘La Tota’. Se grabó la salida y el regreso de los sicarios tras terminar el encargo que, presuntamente, fue idea de David Francisco Durán Larrea (32), alias ‘Loco Paul’ o ‘Loco Franco’.

También se esclarece que en el asesinato participaron dos motos lineales y dos autos que servían como contención en caso el plan resulte fallido.

‘La Tota’ se dio cuenta de sicarios

Asimismo, se ve como ‘La Tota’ se percata que es perseguido por el cruce de la Av. La Mar y la Av. Riva Agüero. La víctima hace una señal a un patrullero que se encontraba estacionado en la referida dirección.

Sin embargo, la unidad de los sicarios aceleró y pasó desapercibida. Según el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, general Óscar Arriola, en uno de los autos, un Suzuki plomo de lunas polarizadas y placa F5V-243, se encontraba ‘Loco Franco’, quien desde ahí dio la orden para ejecutar el asesinato.