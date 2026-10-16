Desde mañana hasta el lunes 19 de octubre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país, debido al fenómeno El Niño, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Ante estas temperaturas extremas, que llegarán a 36 °C en la costa norte, desde el Instituto Nacional de Salud (INS) piden a la población permanecer alerta a posibles golpes de calor que pueda sufrir la población vulnerable.

Los niños, adultos mayores y trabajadores que pasan largas horas a la intemperie son los más expuestos a sufrirlo, según el médico infectólogo César Cabeza, del INS.

También, dijo, deben tener especial cuidado las gestantes, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividad física intensa o trabajan en lugares con poca ventilación.

SÍNTOMAS. El especialista explicó que los pequeños y las personas mayores de 60 años tienen mayores dificultades para regular la temperatura de su cuerpo, por lo que es fundamental vigilar que beban suficiente agua y evitar que permanezcan bajo el sol durante periodos prolongados.

Además, se recomienda que usen ropa ligera y eviten las actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

“La clave está en actuar a tiempo. Si retiramos a la persona del calor, la hidratamos y la ayudamos a refrescarse apenas aparecen las primeras molestias, en la mayoría de los casos no pasa de un agotamiento por calor. El golpe de calor ocurre cuando dejamos que el cuerpo siga acumulando calor sin darle esa ayuda”, explicó.

Si una persona presenta confusión, desmayo o un deterioro repentino de su estado tras exponerse al calor, se debe buscar atención médica de emergencia.

OJO AL DATO. El doctor señaló que las bebidas alcohólicas no deben utilizarse como una forma de hidratación frente al calor.