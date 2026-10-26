La llegada del papa León XIV al Perú tendrá un fuerte despliegue de seguridad. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) activará un sistema antidrones para proteger al santo padre durante su visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre.

El operativo cubrirá sus actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con vigilancia especial en los lugares donde participe en actos religiosos y encuentros públicos.

El pontífice será considerado un “objetivo VIP” por el Grupo de Defensa Aérea (Gruda) de la FAP, unidad encargada de detectar, identificar y neutralizar dispositivos aéreos que puedan representar un peligro para personalidades de alto nivel o instalaciones estratégicas.

PLAN. El sistema está compuesto por sensores, programas de procesamiento de datos y equipos de perturbación electromagnética. Según el plan de seguridad, los efectivos instalarán estos dispositivos horas antes de que León XIV llegue a cada punto de su agenda, a fin de vigilar el espacio aéreo y advertir la presencia de drones no autorizados.

Como parte del protocolo, estará prohibido que estos aparatos sobrevuelen las inmediaciones del pontífice sin el permiso correspondiente. Si se detecta alguno que incumpla esta disposición, la FAP podrá neutralizarlo o derribarlo, con el objetivo de evitar cualquier amenaza durante la visita papal.

El despliegue busca mantener controlado el perímetro de seguridad en cada evento y reducir los riesgos ante el uso de drones que puedan poner en peligro al líder de la Iglesia Católica así como a su comitiva.

DETALLES. Además de las medidas de seguridad, también va avanzando la organización de la misa que León XIV presidirá en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional, en el Cercado de Lima.

Hoy el Arzobispado de Lima ofrecerá informará cómo se podrán obtener las entradas para ambos eventos. No obstante, Juan Bytton, secretario general de la visita papal a Lima, precisó que los boletos serán gratuitos y digitales.

“Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas”, anunció. Asimismo, remarcó que cada entrada será personal e intransferible, con el nombre del asistente, su DNI y un código QR.

Bytton también indicó que no habrá restricciones de edad para participar en la ceremonia, pero recomendó a las familias considerar que el ingreso podría comenzar desde temprano y la permanencia será prolongada.

OJO AL DATO. En Chiclayo se alista una exposición de fotografías inéditas, documentos y objetos vinculados al papa León XIV.