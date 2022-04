Rafael Velásquez Soriano, actual decano del Colegio de Contadores de Lima, denunció que Elsa Rosario Ugarte usurpa sus funciones al hacerse pasar como la actual decana.

Velásquez contó a OJO que él fue elegido como decano en las últimas elecciones internas de la institución para el periodo 2021-2023 y que está reconocido ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Explicó que Ugarte ocupó el cargo en el periodo 2007-2009 y que desde esa fecha se ha rehusado a dejar el cargo amparándose en la suspensión de elecciones del 2009 con una medida cautelar que ella solicitó. Precisó que en los siguientes años se han realizado elecciones como corresponde.

Señaló que Ugarte se ha apoderado de los dos locales del Colegio de Contadores de Lima, por lo que el actual consejo directivo no puede ingresar. “Ugarte ha venido emitiendo ilegalmente constancias de colegiado, habilidad y capacitaciones, que no tienen validez ni respaldo legal porque tienen su firma y ella no es la decana”.

“Denunciamos esto para que el agremiado, el contador, no se perjudique. Sabemos que hay peritos contables que participan en los juzgados penales que tienen a su cargo casos como el de Odebrecht, participan en temas de lavados activos, entre otros y cuando les han pedido sus constancias en algunos casos les han entregado con la firma de la señora Ugarte y eso por derecho sería nulo. Esos colegas pueden ser denunciados penalmente y se perjudica el caso en que participaron”, sostuvo.

“La señora Elsa Ugarte Vásquez ha sido denunciada penalmente por sus actos delictivos en el 16° Juzgado Unipersonal (AD-sede Iquitos). Allí se ha abierto proceso penal en contra de la referida señora conocida como Charo Ugarte, por los delitos de apropiación ilícita y falsedad genérica en agravio del Colegio de Contadores Públicos de Lima”, se lee en un comunicado emitido por la institución.

Velásquez aseguró que ellos han informado de esta denuncia a sus agremiados por medio de sus redes sociales y a las instituciones públicas para que no sean sorprendidos.