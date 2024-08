Por complicaciones graves del dengue, que contrajo semanas atrás, Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido como el “Ingeniero bailarín”, falleció la mañana de ayer en Chiclayo, región Lambayeque, a los 34 años de edad.

El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde estuvo hospitalizado desde el pasado 21 de julio, dio a conocer la lamentable noticia. “Nos unimos en oración por su eterno descanso”, refirió la Gerencia de la Red Prestacional Lambayeque de Essalud en un comunicado en el que daba condolencias a la familia.

Su deceso ocurrió luego que permaneciera varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, a donde fue derivado porque el dengue se le complicó al desarrollar neumonía.

REDES SOCIALES

Pinedo Vargas, quien nació en Loreto, se ganó el corazón de los peruanos por su alegre baile de la canción “No sé”, de la agrupación “Explosión de Iquitos” durante el 2021, cuando vestía su uniforme de ingeniero.

El video se viralizó de forma rápida, cuando aún el país estaba siendo golpeado por la pandemia del COVID-19, e impactó tanto que el conjunto musical lo invitó a participar en la grabación del video oficial del tema.

Aunque no todos lo sabían, el joven realmente era Ingeniero Forestal, carrera que pudo estudiar tras ingresar a la Universidad de la Amazonía y trabajando en bodegas y como mozo.

Su entusiasmo y alegría fue tan desbordante que pese a su enfermedad, el 1 de agosto publicó un último video bailando un nuevo trend y advirtiendo que su energía no era la misma. “Enfermo que no baila, no muere”, escribió.

AYUDA

Tras su deceso, su madre Betty Vargas García pidió apoyo para acelerar el proceso burocrático que le permitirá trasladar el cuerpo de su hijo a la ciudad de Iquitos, donde su familia lo espera para darle el último adiós.





TE PUEDE INTERESAR

OMS lanza alerta mundial por avance de cepa mortal de la viruela del mono

Ministro del Interior, Juan Santiváñez, aconseja a fiscal de la Nación, Juan Villena, que renuncie

La marinera llega al teatro con una gran historia de amor