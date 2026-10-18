Aurora Caruajulca

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El papa León XIV recibió el alta médica, tras permanecer varios días internado en el hospital Gemelli, en Roma, luego de una intervención quirúrgica pulmonar.

Su salida generó expectativa entre los fieles que aguardaban en los exteriores del centro médico. El pontífice saludó a quienes se acercaron para expresarle su apoyo.

El alta se produjo después de que los médicos evaluaran sus resultados clínicos, incluidos análisis de sangre y una radiografía de tórax, que permitieron considerar que podía continuar su recuperación fuera del hospital.GIRA.

Stefano Margaritora, cirujano que encabezó la intervención del 13 de octubre, afirmó que, desde el punto de vista médico, no existen motivos clínicos que impidan al papa realizar su próximo viaje apostólico a Sudamérica.

En declaraciones a los medios vaticanos, el especialista explicó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que la evolución del pontífice ha sido favorable.La intervención duró 90 minutos y se realizó mediante cirugía videoasistida. Según el cirujano, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho junto con un adenocarcinoma pulmonar.

Durante su recuperación, León XIV retomó progresivamente sus actividades habituales, incluida la alimentación, la celebración de la misa y algunas tareas de trabajo.También realizó fisioterapia respiratoria y ejercicios físicos, como parte del proceso de recuperación posterior a la cirugía.

Margaritora indicó que el pontífice necesitaría alrededor de diez días más para alcanzar una recuperación física completa.Sobre el viaje previsto para noviembre, el especialista consideró que el tiempo disponible permitiría una recuperación suficiente para afrontar los desplazamientos en avión.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, señaló al referirse al viaje de larga duración programado para dentro de tres semanas.El recorrido apostólico está previsto del 6 al 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, donde los fieles esperan la llegada del Santo Padre.

En el caso peruano, la posible visita mantiene expectantes a las autoridades eclesiásticas y a los ciudadanos, especialmente en Chiclayo, ciudad donde León XIV desarrolló parte importante de su labor pastoral.La decisión final dependerá de la evolución del pontífice y de las evaluaciones médicas