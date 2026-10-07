Lima arde. En plena primavera, estación de transición hacia el verano, la capital soporta días de intenso calor que seguirán hasta este viernes 9 de octubre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de un aviso meteorológico, alertó de un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

En Lima, la sensación térmica llegó ayer a los 30 °C, principalmente en los distritos alejados del litoral, como Carabayllo y La Molina, cuyas estaciones meteorológicas marcaron 29 °C de temperatura entre la 1 p.m. y 2 p.m.

NACIONAL. El calor no solo golpea a la capital. La alerta roja emitida por el Senamhi comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Abraham Levy, conocido como “El Hombre del Tiempo”, señaló que entre Pisco, en la región Ica, y Talara, en Piura, el calentamiento del litoral alcanza 7 °C más de lo normal, situación que está elevando las temperaturas en toda la costa.

“No tenemos antecedentes de estos valores en esta época del año”, afirmó tras reiterar que este escenario está relacionado con la presencia del Niño Costero.

CUIDADOS. Debido al intenso calor, el Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre el riesgo de sufrir un golpe de calor, una emergencia que puede poner en peligro la vida y cuyas señales de alarma son confusión, desorientación, somnolencia, convulsiones o pérdida del conocimiento.

El doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que esta afección ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura ante la exposición prolongada al calor.

Niños, adultos mayores, gestantes, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividad física intensa bajo el sol o en ambientes poco ventilados presentan más riesgo de sufrir un golpe de calor.

Por ello, el experto recomendó beber agua frecuentemente, incluso antes de sentir sed, permanecer en lugares frescos y con sombra, reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura y utilizar ropa ligera y holgada.

En caso una persona sea afectada, se le debe trasladar a un lugar fresco y ventilado, retirar el exceso de ropa y enfriar su cuerpo con agua fría o paños húmedos mientras se solicita atención médica.

34 grados Celsius es la mayor temperatura que se registrará en la costa norte del país.

OJO AL DATO. Durante septiembre último, la costa central registró una temperatura diurna promedio de 6,2 °C superior a lo normal.