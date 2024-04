Desde enero del 2023, TikTok se convirtió en el salón de clases del profesor Leonardo Gaytán Aguilar (48), conocido como “El profe Leo”. A través de esta red social busca que los niños aprendan con emoción, alegría y razonamiento. Diario OJO habló con él sobre su forma de enseñanza que lo ha llevado a convertirse en el profesor preferido de miles de niños y papás.

¿Qué temas enseña en TikTok?

Principalmente matemáticas, lectura y escritura. Lo que propongo es que se respeten los niveles de educación. El sistema educativo hace lo contrario. Los profesores y papás quieren que el niño que está en nivel inicial ya sume o reste, que el que está en primer grado de primaria ya multiplique, etc. Quieren que los niños se adelanten en los temas cuando esto no debería pasar.

¿A quiénes están dirigidos sus contenidos?

A padres, maestros y niños de 3 a 12 años, es decir, que están en niveles inicial y primaria. TikTok me ha permitido llegar a muchas personas no solo de Perú. Durante mis clases se conectan de Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, entre otros países.

¿Qué errores encuentra en la educación básica regular?

Cuando los niños entran a primer grado les obligan a hacer muchas planas y eso no se justifica. La escritura no se aprende al repetir ma, me, mi, mo, mu. Lo que se genera con eso es que los niños la odien. Se aprende a escribir al transmitir ideas, sentimientos, etc. en un plano gráfico simbólico.

¿En qué deberían enfocarse los profesores para lograr un mejor aprendizaje de sus alumnos?

La finalidad es el niño, no lo que tú como profesor enseñas. La escritura, lectura. matemáticas, el curso que sea, tiene que ser el medio para llegar al niño. Si mientras aprende matemáticas logras que el niño sea más observador, más listo y pueda comprender mejor las cosas estás utilizándolas como un medio para llegar a él.

¿Cuál es el rol de los padres en la educación de sus hijos?

Un buen padre equivale a 20 buenos maestros. Los papás no tienen que ser especialistas en, por ejemplo, didáctica de la lectura, pero sí tienen que estar totalmente involucrados en la enseñanza que se les da a sus hijos.

¿Qué tan importante es aplicar la psicología en la educación?

Es fundamental. Como psicólogo aprendí mucho cómo funciona el cerebro del niño. Al saber esto, tú puedes preparar los contenidos, así puedes mejorar tu forma de enseñar. La educación tiene que conectar con la psicología.

FICHA BIOGRÁFICA

Leonardo Gaytán es psicólogo licenciado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene un Máster en Didáctica de las Matemáticas que estudió en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. Su página web es www.didacticadespegar.com/profe-leo.

549 mil seguidores tiene en su cuenta de TikTok @elprofeleoaguilar.