Un joven embistió la mototaxi en la que huían dos delincuentes que lo golpearon, asaltaron y amenazaron de muerte. El hecho se produjo cuando dejó a una amiga en su casa, en el distrito de Chorrillos.

“Vinieron a asaltarla a ella, pero pudo ponerse a a salvo cerrando las rejas y yo me quedé en el auto. Logré cerrarlo, pero ellos palanquearon y lograron abrir la puerta. Luego sacaron un arma de fuego y me apuntaron en la cabeza”, contó a América Noticias.

“Me han golpeado, hecho varios cortes, puntos en las manos. Me bajaron del auto a golpes. Vi que eran dos y tuve que defenderme por mis propios medios”, añadió.

Chorrillos: taxista embiste a ladrones que escapaban a bordo de una mototaxi tras asaltarlo

De acuerdo al citado medio, los hampones huyeron a bordo de una mototaxi con dos sujetos más tras quitarle el celular y una mochila con sus pertenencias a su víctima.

El joven no se quedó de brazos cruzados, abordó su auto para perseguir a los criminales y dio aviso a las autoridades que activaron un plan cerco.

Tras una persecución por varias cuadras, los hampones fueron capturados en el cruce de la Av. San Juan y 3 de octubre. La víctima chocó su vehículo contra el mototaxi para que se detuvieran.

Lo amenazan de muerte

Según el matinal, dos hampones fueron capturados y los otros dos lograron huir. Ahora el agraviado recibe amenazas de muerte y pide garantías para su vida.

“Incluso, hasta ahorita dentro de la comisaría me han dicho que me van a matar, que ya conocen la casa de la chica y que van a ir por ella. Que así se vayan presos de adentro la van a mandar a matar. ‘Solamente vamos a saber tus datos y te vamos a matar’, me dijeron”, señaló.

Al respecto, el jefe de la Región Policial Sur 2, coronel PNP Jorge Barboza, garantizó que la víctima contará con la protección y seguridad debida ante las amenazas de los criminales.

Tienen antecedentes

Los detenidos fueron identificados como Fabián Javier Valenzuela Cerro (26) y Jesús Benito Ticse (20). Ambos tienen antecedentes y denuncias por varios delitos.

Los policías incautaron un arma de fuego, droga, tarjetas de crédito y débito, así como el celular de la víctima.