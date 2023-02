Tras dejar su trabajo de cocinera en un crucero, Silvia Morán decidió establecerse en Lima y estudiar administración y, por influencia de una amiga, pastelería.

Una broma de uno de sus profesores hizo que preparara un pionono decorado y lo llevara a clase para invitarle a él y a sus compañeros. No se imaginó que algunos quedarían tan encantados con su postre al punto de pedirle que les venda otros piononos. Ese sería el inicio de su emprendimiento al que llamó HorneArte Perú. Diario OJO conversó con Morán sobre la aventura de emprender.

¿Cómo comenzaste a vender tus postres a más clientes?

Una amiga que estudiaba marketing digital me creó la página en Facebook de mi negocio. Le puse el nombre de HorneArte porque iba a elaborar postres al horno con un toque artístico. Posteriormente invertí en el diseño del logo. Actualmente preparo tortas, cupcakes, piononos y galletas decoradas con glasé real, entre otros.

¿Qué diferencia a tus postres de otros que hay en el mercado?

Mis postres son personalizados, es decir, los hago al gusto del cliente. Por ejemplo, cuando me piden un pionono yo le pregunto al cliente qué mensaje quiere ponerle. Hago unos bosquejos y él elige el diseño. También preparo postres para campañas como San Valentín con dibujos genéricos y los vendo con oferta porque los hago en serie.

¿Qué dificultades se te han presentado?

Al inicio de la pandemia solo pude vender a clientes de mi barrio. Yo sola me iba a las casas con todos mis implementos de seguridad a entregar los pedidos. Actualmente el problema es el incremento de los precios de insumos que se usan en pastelería como la harina. Los precios de la mantequilla, margarina, manteca y aceite se han duplicado. Por eso también he tenido que subir los precios de mis postres. No puedo trabajar a pérdida.

¿Tu negocio te demanda mucho esfuerzo?

Sí. A veces trabajo de corrido un viernes y sábado sin dormir. Recién lo puedo hacer cuando ya entregué todos los postres. Por ello salgo muy poco a fiestas o reuniones con amigos.

¿Qué satisfacciones te deja tu emprendimiento?

Me satisface mucho los comentarios de la gente. Me dicen que les ha gustado su torta. También me recomiendan con otras personas. Es bonito, la gente es muy agradecida. Tengo clientes que siempre me hacen pedidos.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Silvia Morán Ruiz

Tengo: 39 años

Estudié: Cocina, administración y pastelería

Centro de Estudios: Cenfotur, IPAE y Cordontec

Una frase que me gusta: “Por algo pasan las cosas”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Si necesitan emprender que lo hagan”.

10 años tiene su emprendimiento. Fue creado en el 2014.

Busque el emprendimiento en Instagram: @horne.arte y Twitter: @HorneArtePeru.