A pocas semanas de la visita del papa al Perú, miles de fieles esperan con emoción participar de la misa que celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, evento que se dará el lunes 16 de noviembre y apunta a congregar a más de 1 millón 200 mil personas.

Ante ello, el monseñor Guillermo Elías, coordinador general de la visita del papa a Lima, ha señalado que “las entradas digitales estarán disponibles al público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre”, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú.

Además de gratuitas, serán nominadas, es decir, estarán vinculadas al documento de identidad del asistente que la usará. “Para el control en puerta será obligatorio mostrar el boleto con código QR (impreso o digital) acompañado del documento de identidad físico registrado”, advirtió el Arzobispado de Lima.

Según el director de comunicaciones, Juan José Dioses, la medida de que sea intransferible se da para “reducir al máximo la probabilidad de venta de entradas, de gente malintencionada que quiera hacer fraude”.

PUERTAS. El Arzobispado de Lima también detalló que las puertas de la Base Aérea Las Palmas abrirán desde las 10 de la noche del domingo 15 de noviembre para facilitar el flujo paulatino de los fieles durante la madrugada. No obstante, la misa comenzará a las 10:30 de la mañana.

Debido a que será una larga espera, se permitirá el ingreso de bebidas y alimentos empaquetados. Recomendamos que vengan con gorras y bloqueador, probablemente estaremos expuestos al sol", señaló Dioses.

OJO AL DATO. Ayer la comisión enviada por el Vaticano inspeccionó las Nazarenas, la Catedral de Lima, el Estadio Nacional y el Palacio de Gobierno.