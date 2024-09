Los adolescentes Werner Villacorta Gavino y Sarah Brener Riquez, de 17 años, tuvieron un mismo objetivo: ingresar a la Universidad Naci onal de Ingeniería (UNI). Además de conseguirlo en el examen de admisión 2024-2, llevado a cabo en agosto, lo hicieron con el mejor resultado pues obtuvieron el primer puesto de sus carreras.

¿Cómo lo hicieron? Según contaron ambos chancones, esto fue gracias a la constancia en las horas de estudio y el esfuerzo diario.

Sarah, quien ingresó a la facultad de Ingeniería Ambiental y busca en un futuro reducir la huella de carbono en el país, contó que estudiaba alrededor de diez horas al día y sobre todo materias que se le dificultaban.

“Renuncié a las fiestas, a las salidas con amigas, pero me di tiempo para divertirme sanamente”, dijo a Andina.

En tanto, Werner, futuro ingeniero civil que tiene como meta mejorar la carretera e infraestructura donde viven sus abuelos, tenía horarios establecidos para estudiar. En la academia, lo hacía de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., pero de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. se daba un tiempo para repasar.

“Esta vez me preparé muy bien en la academia, practicaba los exámenes pasados para saber qué preguntas podían venir”, contó tras admitir que era su segundo intento.

Festejo. Tanto Sarah como Werner recibieron diplomas y premios por ocupar el primer lugar en facultades de la UNI, en la ceremonia de Bienvenida de Cachimbos.

“Este es solo el inicio de un camino que les permitirá transformarse en los profesionales que nuestro país necesita”, exclamó Alfonso López Chau, rector de la UNI, en la emotiva reunión.

OJO AL DATO. “Espero contribuir al país pues como ingenieros ambientales debemos ver formas de reducir la contaminación”, indicó Sarah durante la premiación.