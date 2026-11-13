Chiclayo abrió sus brazos para recibir a uno de los suyos. Al ritmo de la marinera norteña, con banderas al viento y muestras de profundo cariño, el papa León XIV regresó a la ciudad donde construyó parte de su historia pastoral. Una bienvenida cargada de identidad, orgullo y emoción que convirtió su llegada en un momento especial para los lambayecanos.

El recibimiento tuvo lugar en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Tras descender del avión, el pontífice saludó a las autoridades y representantes que acudieron a recibirlo. Luego se acercó a una tarima para disfrutar de una presentación de marinera, una de las expresiones culturales más representativas del norte peruano.

Los bailarines, vestidos con trajes de colores rojo, blanco y negro, desplegaron sus mejores pasos al compás de la música tradicional. Con sombreros en mano y banderas del Perú, Lambayeque y el Vaticano, ofrecieron un espectáculo que reflejó el orgullo de una región que esperaba con entusiasmo este reencuentro. León XIV siguió la presentación visiblemente emocionado, en medio de los aplausos y muestras de afecto.

UNA TIERRA QUE NO LO OLVIDA. La emoción por su regreso también se trasladó hasta las Pampas de Pimentel, donde este viernes 13 de noviembre se desarrolla uno de los encuentros más esperados de su visita al país. Cerca de un millón de fieles se congregan en esta explanada de Lambayeque para participar en la misa que el pontífice celebrará en la región donde ejerció como obispo durante ocho años.

La convocatoria reunió a peregrinos procedentes de distintas regiones del Perú y del extranjero. Muchos llegaron con la ilusión de volver a encontrarse con Robert Prevost, esta vez convertido en el papa León XIV, y escuchar su mensaje en una tierra que forma parte de su historia.

La celebración religiosa está prevista para las 10:30 a. m. y mantiene a miles de personas a la espera de la llegada del pontífice al altar. Para muchos, no se trata únicamente de asistir a una misa, sino de compartir un momento histórico con quien consideran parte de su propia comunidad.

Mientras avanzan las horas, los asistentes buscan protegerse del intenso calor característico de la zona. Sombreros, gorros, viseras, lentes de sol y sombrillas se han convertido en elementos indispensables para soportar las altas temperaturas. Entre la multitud también destacan las banderas, fotografías y distintivos dedicados al Santo Padre.

Chiclayo no solo recibe al papa León XIV: vuelve a encontrarse con Robert Prevost, el hombre que compartió ocho años de su vida con esta comunidad y que hoy regresa convertido en el máximo representante de la Iglesia católica.