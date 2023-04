En su niñez, Carlos Paz Ruiz (33) soñaba con bailar en un escenario. Ya lo hacía en la intimidad de su hogar siguiendo los pasos de baile de grupos musicales como NSYNC y Backstreet Boys, pero por su timidez no mostraba su talento al mundo.

Sin embargo, a los 17 años, tras ingresar a la universidad y por influencia de sus amigos bailarines, logró vencer ese miedo y junto con ellos tuvo su primera presentación en el teatro Julieta. No se imaginó que así marcaría su destino y se convertiría en un destacado bailarín y coreógrafo, cuyo contagiante ritmo se puede apreciar por redes sociales.

Diario OJO habló con él sobre su pasión por el baile y la difusión de su talento a través de los medios digitales.

En redes publicas videos bailando canciones, en su mayoría, de los 90 y 2000. ¿Por qué tienes preferencia por la música de estos años?

Creo que es por la nostalgia. Esas canciones yo las bailaba de niño en mi casa imaginando que estaba en un escenario con mis amigos. Ahora que tengo shows y presentaciones siento que he cumplido el sueño de bailar ante un público. Incluso hasta enseño baile.

¿Qué significa para ti el baile?

Es una catarsis. Cuando bailo se me va la fiebre, el dolor de cabeza, etc. Si estoy enfermo el baile me cura. La música me cura. Me hace olvidar mis problemas, mis preocupaciones. También me permite ser yo mismo, poder expresarme.

¿Cuál es el objetivo de tus contenidos en redes sociales?

Abrirle a la gente el baúl de los recuerdos y animarla a que baile. La mayoría de mis seguidoras son mujeres mayores de 25 años. A veces me comentan: “me siento vieja, pero veo tu video y me dan ganas de bailar” o “estaba triste, pero vi tus videos y me puse feliz”. Más que ganar un like mi objetivo con mis videos es motivar a la gente, que tenga ganas de bailar y pueda aprender los pasos de las canciones.

¿Consideras que bailar es terapéutico?

Sí, bastante. A mí me cura todo. Muchas personas me dicen que los ayuda a eliminar el estrés y que se divierten. Además, les permite hacer ejercicio. A los niños, según lo que leí, les ayuda bastante en la coordinación psicomotriz y con la memoria. Resulta que al memorizar coreografías pueden retener con mayor facilidad cualquier cosa.

Fuiste coreógrafo en Combate. ¿Qué tal la experiencia?

Sí, estuve desde el 2011 hasta el 2018. El primer baile que hice salió pésimo, casi me botan. Yo estaba acostumbrado a hacer coreografías como para escuelas, pero para televisión es distinto, hay que hacer cargadas, saber el uso de cámaras, etc. yo no sabía nada de eso. Luego me dieron otra oportunidad, me esforcé y aprendí bastante.

¿Alguno de los excombatientes estaba negado para el baile?

Con los hermanos Bruno y Fabio Agostini tenía bastante dificultad para trabajar. Israel Dreyfus y Miguel Arce eran bastante duros para bailar, pero le ponían dedicación, se aprendían los pasos y los hacían a su manera.

FICHA BIOGRÁFICA

Carlos Paz Ruiz tiene 33 años. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad San Martín de Porres y baile en la Escuela D1 y en Dk Escuela de Baile. Es profesor de baile moderno. Fue coreógrafo en el programa Combate.

338 mil seguidores tiene en su cuenta de TikTok @carlospazruiz y 48 mil en su cuenta de Instagram @Carlos Paz Ruiz.