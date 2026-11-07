La extorsión, los asaltos y el contrabando afectan cada vez más a las tiendas de barrio en Sudamérica. Representantes de gremios de Perú, Chile, Argentina y Paraguay alertaron sobre esta situación durante un encuentro internacional realizado en Lima y advirtieron que la criminalidad está provocando pérdidas y cierres de negocios.

Andrés Choy, presidente de AKTB LatAm, señaló que Colombia registra los mayores niveles de extorsión, seguida de Ecuador, Perú y Chile. Indicó que las organizaciones criminales operan entre distintos países y replican sus modalidades delictivas.

En Chile, Carlos Raggio, presidente del Club Almacén, advirtió sobre el avance de las extorsiones y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota. También señaló que los cigarrillos de contrabando pasaron de representar el 23 % del mercado a entre 60 % y 65 % en aproximadamente ocho años.

En Argentina, Néstor Adrián Palacios informó que, en las provincias fronterizas, de cada diez quioscos registrados actualmente quedan cuatro. Atribuyó esta situación, en parte, al contrabando y al crecimiento del comercio informal.

Por su parte, Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros de Paraguay, alertó que productos como aceite, harina, azúcar y huevos se venden en las calles a precios hasta 50 % más bajos que en los comercios formales. También advirtió que la inseguridad obliga a algunos negocios a cerrar temprano o atender detrás de rejas.

Los representantes coincidieron en la necesidad de coordinar acciones entre los países para enfrentar el avance de las organizaciones criminales y proteger a los pequeños comerciantes.