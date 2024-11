Justicia es lo que exigen los familiares de Sheyla Cóndor Torres (26), cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una maleta oculta en el departamento de quien sería su asesino, el policía Darwin Marx Condori Antezana, en Comas.

Además del dolor por su irreparable pérdida, la madre de la joven víctima, Sonia Torres, expresó su indignación por la desidia de los policías al reportar la desaparición de su hija, el pasado miércoles.

“Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. ‘Ya aparecerá, ya llegará’ (...). Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, dijo al dar cuenta de cómo le atendieron en la comisaría de Santa Anita y Santa Luzmila, en Comas.

El abogado de la familia pidió que estos agentes sean sancionados.

MALOS AGENTES. A través de un video, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, lamentó que la institución se ve afectado “por la conducta de algunos de sus integrantes que cometen funciones indebidas”.

Por ello, remarcó la necesidad de “contar con una norma que permita alejarlos del servicio”. “Necesitamos pasar al retiro de manera excepcional a estos efectivos”, refirió.

No obstante, según se conoció, el presunto feminicida ya tenía una denuncia de violación en grupo de enero del 2023.

En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció la intervención de la comisaría de Santa Luzmila para sancionar a los efectivos que no atendieron la denuncia.