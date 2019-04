¿Federico Dantón se unió a las redes sociales? Su hermana Carla García lo aclara

La hija mayor del expresidente Alan García, Carla García, aclaró si su hermano Federico Danton se unió a las redes sociales luego que aparecieron varias cuentas con su nombre.

Según Carla García, las cuentas creadas en Twitter, Facebook e Instagram no pertenecen a su hermano: "Todas son cuentas falsas. Mi hermano no tiene cuentas en redes sociales".

Asimismo, a través de Instagram, Carla García envió un mensaje a pedido de su hermano menor, quien le dijo que aclare ante los usuarios que no está en las redes sociales y que denuncien las cuentas con su nombre.

"Me pide mi hermano Federico que por favor denuncien todas las cuentas de Instagram que se hacen pasar por él. Federico no tiene cuentas en redes sociales", manifestó la hija del fallecido ex mandatario.

HAY MÁS...