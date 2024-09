Mañana comienza el mes morado (octubre) y, con ello, las diversas actividades en honor al Señor de los Milagros, cuya imagen hará su primer recorrido este sábado 5 de octubre, acompañada de sus miles de feligreses.

Además de las tradicionales procesiones, habrá misas todos los días en la Iglesia Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, en los horarios programados de 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Asimismo, el Santuario del Cristo de Pachacamilla atenderá de lunes a domingo de 5:45 a.m. a 10:00 p.m. Se rezará el Rosario a las 6:30 p.m. y desde las 8:00 a.m. los fieles podrán confesarse.

MEDITAR. En el marco del mes morado, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, anunció que volverán las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, que él mismo dirigirá.

Este es un espacio de reflexión que se desarrollará todos los días de octubre a las 9:00 p.m. por la página web del Arzobispado de Lima y sus redes sociales.

“El mes morado implica el tener atención a aquello que, desde la fe, podemos comunicar a nuestro pueblo en las circunstancias concretas. El Señor, que camina lentamente en medio de las calles, nos enseña a ver a largo plazo los problemas de la gente y sus dificultades”, señaló Castillo.

El 5 de octubre, para anunciar la salida del Señor de los Milagros, sonarán las sirenas de todas las unidades de los bomberos a nivel nacional, mientras que en el Mar Peruano las unidades de la Marina de Guerra harán lo mismo con sus pitos.

OJO AL DATO. Además del 5 de octubre, la imagen del Cristo Morado saldrá los días 18, 19 y 28 de octubre, y el primer día de noviembre.