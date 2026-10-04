El candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, acudió este domingo a emitir su voto en la Institución Educativa República Dominicana, en Magdalena, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El postulante llegó acompañado de su esposa y cumplió con sufragar ante la presencia de simpatizantes, medios de comunicación y personal de los organismos electorales.

Además de aprovechar en promover que los ciudadanos acudan a sufraga, aseguró que, de ser electo, se reunirá con los otros candidatos al sillón municipal para construir una mejor ciudad.

Antes de dirigirse a su local de votación, Allison inició su jornada en Villa María del Triunfo, donde compartió un desayuno con vecinos de El Mirador Eterno junto a su esposa y sus hijos.

Durante las primeras horas del proceso, el candidato pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y elegir de acuerdo con sus propias convicciones. “Que vayan a votar, que voten con el corazón”, manifestó.

Tras sufragar, el candidato continuó con las actividades previstas junto a su equipo y su familia, a la espera de los resultados de la jornada electoral.