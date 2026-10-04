Un incendio se desató la mañana de este domingo en la vegetación seca del acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, generando una enorme columna de humo visible desde varios puntos del distrito.

El siniestro se registró cerca del parque Domodossola, la subida Armendáriz y Larcomar, mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La emergencia obligó a cerrar un tramo de la Costa Verde para facilitar el trabajo de los bomberos y evitar riesgos. Unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron desde las 9:15 de la mañana para combatir las llamas, que avanzaban por una zona de abundante maleza seca y cuyo acceso resultaba complicado debido a la ubicación en el acantilado.

La Municipalidad de Miraflores pidió a los conductores evitar el sector y utilizar rutas alternas.

La humareda también generó preocupación entre vecinos y transeúntes por la cercanía de viviendas, hoteles, espacios públicos y Larcomar.

El Minsa activó, además, un equipo preventivo del SAMU ante posibles casos de afectación por inhalación de humo.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido confirmadas, pero algunos testigos mencionaron una posible fogata o una colilla de cigarro como origen, pero ello deberá ser determinado por las autoridades.